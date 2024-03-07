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07 Mart 2024 Perşembe 20:34:00 - Güncelleme:07 Mart 2024 Perşembe 20:34:00

Muğla açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, hareket halindeyken durdurdukları lastik botta aralarında çocuklarında bulunduğu 31 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Etiketler : Datça Göçmen Yakalama
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