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26 Ağustos 2020 Çarşamba 18:56:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2020 Çarşamba 19:03:00

Müge Anlı'da Şiar Kılıç olayı aydınlanıyor! Nasıl öldüğü ortaya çıktı

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Müge Anlı'da Şiar Kılıç'ın nasıl öldüğüne dair annesi itirafta bulundu. Şiar Kılıç'ın yangının çıktığı günün öncesinde annesi Gülüzar Amanet'in sevgilisi Hami Kıcı tarafından çivili sopa ile dövüldüğü ve öldü zannedilip bırakıldığı ortaya çıktı.

Şiar Kılıç olayı ile ilgili Gülüzar Amanet itiraflarda bulundu. Şiar Kılıç’ın nasıl öldüğünü anlatan anne Gülüzar Amanet, sevgilsinin kendisini terk edeceğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Bu gelişme ile birlikte Şiar Kılıç’ın ölümü ile ilgili sır perdesi ortadan kalkmaya başladı.

Sakarya'da yanarak hayatını kaybeden 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümüne ilişkin, İstanbul'da katıldıkları Müge Anlı İle Tatlı Sert programında gözaltına alınan şüpheliler Sakarya'ya gönderildi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde annesi ve annesinin sevgilisiyle birlikte yaşayan 9 yaşındaki Şiar Kılıç geçtiğimiz Nisan ayında çıkan yangında evde mahsur kalarak hayatını kaybetmişti. Evde yanarak şüpheli bir şekilde can veren 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın dosyası Müge Anlı'nın programına taşınmıştı. Televizyon programında çocuğun annesinin itirafları üzerine polis harekete geçmişti.

Şiar Kılıç'ın annesi G.A., canlı yayında Müge Anlı'nın ısrarlı sorularına dayanamayarak kan donduran bir itirafta bulunarak, “Sevgilim H.K., oğlumu yangından önce öldüresiyle dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım. H.K., 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu” demişti. Bunun üzerine Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, stüdyoya gelerek canlı yayında hem anne G.A.'yı hem de sevgilisi H.K.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

ŞÜPHELİLER SAKARYA'YA SEVK EDİLDİ

9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan G.A ve H.K. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Sakarya Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.

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