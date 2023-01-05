Müge Anlı çileden çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Arife Gökçe'nin şüpheli kaybında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yaşlı kadınlara cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıkan Sinan Sardoğan'ın sözleri stüdyodaki ve ekranları başındaki herkesi şoke etti. Sinan'a, "Fikri Bey'e neden 9 tane mesaj attın?" sorusunu yönelten Müge Anlı, aldığı cevap karşısında sinirlenmemek için kendini zor tutarken, şüphelerin odağındaki isim Arife Teyze için üzülmediğini ve ağlamadığını söyledi. Öte yandan Hamide Teyze hakkında konuşan Sinan, "Cıbıl çığlak geldi karşıma." dedi. İşte detaylar...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Arife Gökçe'nin şüpheli kaybında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Programa konuk olan Sinan Sardoğan'a Müge Anlı, "Ben insanlara da bir şey söyleyemiyorum. Sinan'ın neye kinleneceği belli olmadığı için.

O gün özür dilemek için aradığını söyleyen Fikri abi, beni tehditti deyip küfrediyor. Özür dilemek için aradığın adama sonradan nasıl küfrettiğini biz hala anlayamadık.

O gün 10 tane mesaj atmışsın Fikri abiye. Ne mesaj attın?" sorusunu yöneltti.

Sinan, Müge Anlı'nın iddialarını reddetti. Bunun üzerine Müge Anlı, "Hayır'la olacak iş değil. Senin telefon kaydında Fikri abiye attığın 10 tane mesaj var. Bu tartışma konusu değil.

Onu demiyorum artık. Ne mesaj attın? Bir tanesinde anasına, namusuna küfrettim dedin. Diğer 9 mesajda ne vardı?" ifadelerini kullandı.

Sinan, "Ben bir kere attım başka da atmadım. Hayır atmadım" dedi.

"İKİ KERE ARAMIŞSIN, KAYITLARDA ÇIKIYOR"

Sinirlenmemek için kendini zor tutan Müge Anlı ise "Sinancım, 10 tane mesaj atmışsın. Neye hayır? İki kere aramışsın. Kayıtlarda çıkıyor. Gittiğin zaman jandarma gösterir." dedi.

Israrla Müge Anlı'yı yalanlayan Sinan, bir tane mesaj attığını savunarak, "Neden 9 tane mesaj atayım. Göstersinler o zaman" diye konuştu.

"MESAJLAR SİZE GELMEDİ Mİ?"

Müge Anlı ise şu ifadeleri kullandı:

"Senin telefonun yanında mı? Nasıl oluyor Fikri abi engelliyor da sen onu arayabiliyorsun, mesaj atıyorsun. Ama mesajlar gelmedi mi size?"

Müge Anlı'nın sorusu üzerine Fikri Gökçe, "Benim ki tuşlu telefon olduğu için bana gelmedi.

Gelinim görmüş. Baba utanıyoruz baban başın belaya girer diye... Çok kötü mesajlar var dedi. Telefon tuşlu olduğu için bana gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Sinan ise, "Bir kere attım, Whatsapp'tan attım. Diğerlerini de oradan attım. WhatsApp olmadığına göre gitmedi" dedi.

O anlarda stüdyodan yine tepki dolu sesler yükseldi.

"HİÇ KENDİNE ÇEKİ DÜZEN VERDİN Mİ?"

Arife Gökçe'nin eşi "Hiç kendine çeki düzen verdin mi?" deyince Gökçe'nin oğlu Tufan ise "Delikanlı olsan senin bir ailen olur. Evin barkın, çoluğun çocuğun, işin, arkadaşların olur.

Ama sen delikanlı değilsin ki. Sen aciz, yaşlı kadınların arkasına sığınmış, kendini tatmin etmeye çalışan bir ucubesin, zavallı bir adamsın. Bir tane arkadaşın yok. Bir tane doğru düzgün seni gösteren adam yok, herkes senden şikayetçi" şeklinde konuştu. Sinan ise "Ben kendimden memnunum Allah'a şükür" yanıtını verdi.

"NEDEN HERKES SENDEN ŞİKAYETÇİ?"

Müge Anlı ise "Neden herkes senden şikayetçi" şeklinde sorunca Sinan "Rahat duracak" dedi.

Anlı "Sen de biraz rahat durmayı denesen" deyince de Sinan "Onlar bana kötü şeyler söylerse ben küfür ederim" ifadelerini kullandı.

"NİYE AĞLAYAYIM Kİ, ANAM MI BABAM MI?"

Müge Anlı "Arife de Hamide de sana iyi davranmışlar, evladım oğlum demişler, sen şimdi Arife teyze kaybolmuş, onu özlemedin mi hiç?" sorusunu sordu. Sinan ise "Niye özlemeyeyim ki. Bulunsun. İnşallah bulunur. Seyirciler yanda ağladığımı söylesin." dedi.

Bunun üzerine Anlı "Ama sen onun için ağlamıyorsun, Hamide bana bilmem ne teklif etti, onun için çok gücüme gitti deyip ağlıyorsun. Arife teyze için hiç ağladığını duymadım ben senin" şeklinde konuştu.

Sinan ise "Ağlamadım. Niye ağlayayım ki. Anam mı babam mı? Kim anne gibi davranıyordu. Hep onlar saçma. Mesela Hamide olsun. 'Oğlum, her şeyim, bir tanem, paşam' bunlar saçmalık olarak söylüyordu." ifadelerini kullandı.

Hamide'nin evine gidip gitmediği sorulan Sinan, o eve istediği gibi gidebileceğini, aile istemese de gidebileceğini kimsenin bir şey diyemeyeceğini söyledi. Sinan "Ona küfrüm olmadığında gidiyordum" dedi.

"CIBIL ÇIPLAK GELDİ KARŞIMA"

Sinan'ın Hamide Teyze'ye çilek götürmesi konuşulurken Müge Anlı, "Sen çilekleri götürdüğün zaman Hamide Teyze'den nasıl bir karşılık bekliyordun? O da çilekleri kabul ettiği için aslında seni beğenmiş mi oluyordu" diye sorunca Sinan, "Evet. Çocuklarım karışamaz diyordu bana" dedi.

Sinan 'Ben bir çay suyu koyayım da sen bir bak dedi. Ben bir üstümü değiştireyim dedi. Bir geldi, cıbıl çıplak karşıma. Yemin ediyorum zor kaçtım" dedi. Müge Anlı ise yaşananlarla ilgili Hamide Teyze'nin şikayetçi olması gerektiğini söyledi.