Mucize buluşma

Hatay'da yıkılan binadan beşiğiyle bahçeye düşen 6 aylık Birce bebek, ağlamaya başladı. Komşular kedi zannettikleri sesi takip etti, molozların altında bebeği buldu. Enkazdan 13 saat sonra kurtarılan anne Nilay Fansa öldüğünü düşündüğü yavrusuna 9 gün sonra Adana'da kavuştu.

DAİRE, ZEMİN KAT SEVİYESİNE İNDİ

Asrın felaketinde yüreklere su serpen mucizeler yaşanıyor. Hatay'da 7 katlı binanın 5'inci katında oturan Fansa ailesinin en küçük çocuğu 6 aylık Birce bebek apartmanın zemin kat seviyesine gelmesiyle birlikte beşiğiyle birlikte pencereden sokağa düştü. Bebeğin sesini duyup bir kedinin sıkıştığını düşünen ve sese yönelen vatandaşlar gözlerine inanamadı. Sesin bebekten geldiğini görenler, Birce'yi hemen battaniyeye sarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

BABASI DA 33. SAATTE KURTARILDI

Enkazdan 13 saat sonra sağ olarak çıkartılan anne kaybettiği düşündüğü bebeğine 9 gün sonra Adana'da hastanede kavuştu. Depremde ortanca kızını kaybeden 3 çocuk annesi Nilay Fansa, "Ben, eşim, iki kızım mucize eseri kurtulduk. Eşim 33. Saatte çıkartıldı. Fakat ortanca kızımızı kaybettik. Bircemin kurtulduğunu bilmiyordum. Kızım ile tekrar kavuştum" dedi. Nilay bebeğin doktoru "Düşmeden dolayı bacağında kırık mevcut. Alnında ise cilt altında şişlik bulunmakta" dedi.

SONER KAN