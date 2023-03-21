Mücadelesi şampiyonluk için

Erzurum'da yaşayan 2 çocuk sahibi Fırat ve Nurgül Karakurt çiftinin ilk çocuğu Tarık, 9 yıl önce down sendromlu olarak dünyaya geldi. Fiziksel gelişimi için çocuklarını bir süre özel spor kulübüne götüren ve jimnastik branşında eğiten çift, daha sonra Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde özel sporcular milli takım antrenörü İsmail Güler ile tanıştı. Tarık'ın yeteneğini keşfeden Güler, 3 yıldır aralıksız eğittiği lisanslı sporcunu, 2024'te Antalya düzenlenmesi planlanan Özel sporcular Trisome Games Dünya Şampiyonası'na hazırlıyor.

