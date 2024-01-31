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31 Ocak 2024 Çarşamba 01:10:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 01:10:00

MTV ödemelerinin ilk taksitinde son gün

Kaynak: TRT HABER

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2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde ilk taksit için son gün bugün. İkinci taksit ödemeleri ise temmuz ayında yapılacak.

2024 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren ödeme süreci ocak ayı sonunda tamamlanacak.

Motorlu taşıtlar vergisi yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksite bölünüyor.

MTV ÖDEMELERİ İNTERNETTEN YAPILABİLİYOR

Bu yıla ait MTV'nin ilk taksit ödeme dönemi için bugün son gün.

MTV, vergi daireleri, ptt ve banka şubelerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapılabilecek.

Ödemesini yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak.

Etiketler : MTV son gün 2024 ödeme temmuz taksit
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