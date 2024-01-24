VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Van'da düzensiz göçmenlere operasyon
Çin'in Yünnan eyaletindeki heyelanda ölenlerin sayısı 34'e çıktı
Piyasaya sahte para sürmeye çalışan çete yakalandı
Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü
MTV ödemelerinde son hafta
Kızıldeniz krizi küresel ekonomide maliyetleri artırdı
24 Ocak 2024 Çarşamba 16:16:00 - Güncelleme:24 Ocak 2024 Çarşamba 16:16:00

MTV ödemelerinde son hafta

Kaynak: AA

ABONE OL

Motorlu taşıtlar vergisinin 2024 yılı birinci taksitinin 31 Ocak gün sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. İkinci taksit ödemeleri ise Temmuz ayında yapılacak.

2024 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren MTV ödemeleri ocak ayı sonuna kadar yapılabilecek.

Motorlu taşıtlar vergisi, ocak ve temmuz ayı olmak üzere eşit 2 taksite bölünüyor. Bu yıla ait MTV'nin ilk taksit ödemesinin 31 Ocak gün sonuna kadar yapılması gerekiyor.

Ödemeler İnteraktif Vergi Dairesi, vergi daireleri ve PTT üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca bankaların resmi internet adreslerinden de ödeme yapmak mümkün.

Motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksit ödemeleri, 31 Ocak'ta sona erecek. Ödemesini bu tarihe kadar yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak.

Etiketler : MTV ödeme 2024 vergi taksit ödemeleri
İnci Taneleri'nin yayın günü belli oldu! Afişi yayınlandı

İnci Taneleri'nin yayın günü belli oldu! Afişi yayınlandı
Gökhan Alkan, ödülünü annesine ithaf etti

Gökhan Alkan, ödülünü annesine ithaf etti
"Postmodern bir Yeşilçam filmi"

"Postmodern bir Yeşilçam filmi"
Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli

Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli
Tanyeli: Can pazarındayım

Tanyeli: Can pazarındayım
Baba-oğul reklamda buluştu

Baba-oğul reklamda buluştu
Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar

Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar
Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var

Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var
Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor

Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX