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27 Nisan 2023 Perşembe 11:43:00 - Güncelleme:27 Nisan 2023 Perşembe 11:43:00

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı

Kaynak: AA

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2 Nisan'da yapılan 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023-MSÜ değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Etiketler : ÖSYM 2023-MSÜ https://sonuc.osym.gov.tr
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