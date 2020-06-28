Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu
MSB:"Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucu Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel şehit oldu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
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