MSB, Sarıkamış şehitlerini andı

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08 Ocak 2022 Cumartesi 13:24:00 - Güncelleme:08 Ocak 2022 Cumartesi 13:25:00

MSB'nin hazırladığı videolu mesajda Sarıkamış şehitleri anıldı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yılı dolayısıyla hazırladığı videolu mesajında şehitleri andı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından, Sarıkamış şehitleri anısına hazırlanan bir videoya yer verildi.

Paylaşımda, "Binlerce can sonsuz oldu, acısı yüreğimizde sönmez. Vatan için, namus için çıkılan bu yoldan dönülmez. Şahit olsun dağlar, şahit olsun taşlar. Şehitler ölmez, vatan bölünmez... Sarıkamış'ta şehit düşen şanlı ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı sarıkamış şehitleri video
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