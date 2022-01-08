MSB, Sarıkamış şehitlerini andı

MSB'nin hazırladığı videolu mesajda Sarıkamış şehitleri anıldı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yılı dolayısıyla hazırladığı videolu mesajında şehitleri andı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından, Sarıkamış şehitleri anısına hazırlanan bir videoya yer verildi.
Paylaşımda, "Binlerce can sonsuz oldu, acısı yüreğimizde sönmez. Vatan için, namus için çıkılan bu yoldan dönülmez. Şahit olsun dağlar, şahit olsun taşlar. Şehitler ölmez, vatan bölünmez... Sarıkamış'ta şehit düşen şanlı ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Binlerce can sonsuz oldu,— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 8, 2022
Acısı yüreğimizde sönmez.
Vatan için, namus için,
Çıkılan bu yoldan dönülmez.
Şahit olsun dağlar, şahit olsun taşlar,
Şehitler ölmez, Vatan bölünmez...
Sarıkamış'ta şehit düşen şanlı ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. ���� pic.twitter.com/CwqtwMCLV0