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22 Nisan 2024 Pazartesi 20:10:00 - Güncelleme:22 Nisan 2024 Pazartesi 20:10:00

MSB'den Yunanistan açıklaması: 2025 yılı uygulama planı seçildi

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Milli Savunma Bakanlığı, 'Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında yeni tur güvenliği artırıcı önlemler toplantısı gerçekleştirilmiştir. 2024 yılı boyunca daha önce mutabik kalınan güven artırıcı önlemler değerlendirildi, 2025 yılı uygulama planı seçildi.' açıklamasında bulundu.

MSB'nin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"22 Nisan 2024 tarihinde Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında yeni tur Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantı, Yunanistan Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde yapılmıştır. Her iki heyette de büyükelçiler, üst düzey askerî yetkililer ve diğer yetkililer yer almıştır. İki taraf, 2024 yılı boyunca daha önce mutabık kalınan Güven Artırıcı Önlemleri yeniden değerlendirerek 2025 yılı uygulama planını ele almıştır. Toplantı olumlu bir havada gerçekleştirilmiştir. Bir sonraki toplantıya Türk tarafı ev sahipliği yapacaktır."

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı Türkiye Yunanistan
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