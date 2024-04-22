MSB'den Yunanistan açıklaması: 2025 yılı uygulama planı seçildi
Milli Savunma Bakanlığı, 'Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında yeni tur güvenliği artırıcı önlemler toplantısı gerçekleştirilmiştir. 2024 yılı boyunca daha önce mutabik kalınan güven artırıcı önlemler değerlendirildi, 2025 yılı uygulama planı seçildi.' açıklamasında bulundu.
22 Nisan 2024 tarihinde Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında yeni tur Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantı, Yunanistan Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde yapılmıştır.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 22, 2024
Her iki heyette de büyükelçiler, üst düzey askerî yetkililer... pic.twitter.com/c6BtL4akIZ
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