MSB'den yeni yıla özel "Önce Vatan" klibi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni yıl dolayısıyla rap tarzında marşın seslendirildiği "Önce Vatan" klibi hazırladı.
MSB'nin Twitter hesabından paylaşılan klipte, "Adım Mehmetçik benim/Ezan oldum dinmedim, dinmem/Bayrak oldum inmedim, inmem/Şehit oldum ölmedim, ölmem" sözlerinin yer aldığı marş, rap tarzında seslendirildi.
Adım #Mehmetçik benim;— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 1, 2023
Ezan oldum dinmedim, dinmem!
Bayrak oldum inmedim, inmem!
Şehit oldum ölmedim, ölmem!
Kahraman Mehmetçik, tarih boyunca olduğu gibi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında da "Önce Vatan" diyerek milletimizin huzur ve güvenliği için görevde olacak! ���� pic.twitter.com/eZYopSbqRA
Paylaşımda, kahraman Mehmetçiğin tarih boyunca olduğu gibi Cumhuriyet'in 100'üncü yılında da "önce vatan" diyerek milletin huzur ve güvenliği için görevde olacağı belirtildi.
Kara, hava ve deniz kuvvetlerinde görevli personelin marşı seslendirdiği klibin sonunda, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılında milletimizin yeni kutluyoruz." ifadesine yer verildi.
Daha önce rap tarzında hazırlanan ve sosyal medyadan paylaşılan "Komando" klibi yurt içi ve dışında milyonlarca kez izlenerek büyük beğeni beğeni toplamıştı.
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