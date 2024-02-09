MSB'den Tuzla Piyade Okulu soruşturmasıyla ilgili açıklama

MSB'den Tuzla Piyade Okulu'nda yürütülen soruşturmayla ilgili açıklama
Kaynak: TRT Haber
Milli Savunma Bakanlığı, Tuzla Piyade Okulu'nda yürütülen soruşturmayla ilgili açıklama yaptı
Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Piyade Okul Komutanlığında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85'inci yıl dönümünde meydana gelen olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen personel hakkında Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı verilmiştir." denildi.
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