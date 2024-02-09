VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İşgalci İsrail sağlık merkezlerine yönelik 721 saldırı düzenledi
Alman İstihbarat Başkanı Bruno Kahl Komisyon toplantısında gizli evrak unuttu
Hizbullah, İsrail tankını füzeyle vurdu
MSB'den Tuzla Piyade Okulu soruşturmasıyla ilgili açıklama
Akıncı kardeş ülke semalarında! Aliyev, Selçuk Bayraktar'la beraber izledi
"Şehirlerimiz bizimle altın çağı yaşadı"
09 Şubat 2024 Cuma 17:40:00 - Güncelleme:09 Şubat 2024 Cuma 17:40:00

MSB'den Tuzla Piyade Okulu'nda yürütülen soruşturmayla ilgili açıklama

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı, Tuzla Piyade Okulu'nda yürütülen soruşturmayla ilgili açıklama yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Piyade Okul Komutanlığında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85'inci yıl dönümünde meydana gelen olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen personel hakkında Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı verilmiştir." denildi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : MilliSavunma TuzlaPiyade Soruşturma
Hande Ünsal alev alev

Hande Ünsal alev alev
New York sahnesinde

New York sahnesinde
"İkinci el kıyafet alıyorum"

"İkinci el kıyafet alıyorum"
Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin

Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin
Anne oldu

Anne oldu
Çağlar nerede Seda orada

Çağlar nerede Seda orada
'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!

'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!
Aşkın yolculuğu sete çıktı

Aşkın yolculuğu sete çıktı
Kar tatilinde

Kar tatilinde

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX