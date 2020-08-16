MSB son durumu paylaştı! Akdeniz Kalkanı Harekatı'na katılan gemiler refakat ediyor

16 Ağustos 2020 Pazar 12:29:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2020 Pazar 12:32:00
MSB'den TCG KEMALREİS fırkateyni açıklaması
Son Dakika Haberleri.. MSB: Akdeniz Kalkanı Harekâtına katılan TCG KEMALREİS fırkateyni Akdeniz'de Kıbrıs Adası doğusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemileriyle deniz eğitimlerini müteakip BARBAROS HAYRETTİN PAŞA araştırma gemimize refakat etmektedir.
MSB: Akdeniz Kalkanı Harekâtına katılan TCG KEMALREİS fırkateyni Akdeniz'de Kıbrıs Adası doğusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik gemileriyle deniz eğitimlerini müteakip BARBAROS HAYRETTİN PAŞA araştırma gemimize refakat etmektedir.
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