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30 Ekim 2022 Pazar 18:23:00 - Güncelleme:30 Ekim 2022 Pazar 18:23:00

MSB'den tahıl koridoru açıklaması... Ukrayna'dan gemi çıkışı olmayacak

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatına ilişkin basın açıklaması yayımladı. Yapılan açıklamada, İstanbul'da bulunan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rus personel halen merkezdedir ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatına ilişkin basın açıklaması yayımladı. Yapılan açıklamada, İstanbul'da bulunan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rus personel halen merkezdedir ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada;

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Sn. Antonio Guterres riyasetinde 22 Temmuz 2022'de imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi belgesi kapsamında kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi çalışmaları ile bugüne kadar Ukrayna limanlarından 9,3 milyon ton tahılın ihtiyacı olan ülkelere emniyetle sevki sağlanmıştır.

29 Ekim günü Sivastopol'da gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle tahıl girişiminin geçici olarak durdurulduğu Rusya Federasyonu tarafından Birleşmiş Milletler ve ülkemiz makamlarına iletilmiştir.

İstanbul'da bulunan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rus personel hâlen Merkezdedir. Bu sürede Ukrayna'dan gemi çıkışı olmayacaktır. İstanbul önlerinde bekleyen tahıl yüklü gemilerin denetlenmesine ise bugün ve yarın devam edilmesi planlanmaktadır.

Sorunun çözümü ve tahıl girişiminin bugüne kadar koordinasyon içerisinde başarıyla sürdürülen faaliyetlerinin devam etmesi için Millî Savunma Bakanımız Sn.Hulusi Akar muhataplarıyla ve ilgili makamlar da kendi aralarında görüşmelere ve koordinasyona devam etmektedir.

Söz konusu görüşmelerde taraflara, dünya genelinde insanlığa olumlu etkisi olan ve tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğini kanıtlayan bu girişimin devam etmesinin ve mekanizmanın devamını olumsuz etkileyecek her türlü provokasyondan uzak durulmasının önemi hatırlatılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İfadelerine yer verildi.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı Tahıl koridoru Ukrayna
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