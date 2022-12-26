MSB'den "Taarruz Helikopter Filosu" paylaşımı
Kaynak: TRT Haber
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından ‘Her Dağın Zirvesi Mehmetçik' etiketiyle Taarruz Helikopter Filosu'nun görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, "Taarruz Helikopter Filosu olarak Kahraman Mehmetçiğimize en ufak zarar gelmesin diye her şartta, her koşulda, zor zamanlarda, mermilerin arasında pençelerimiz her zaman hainlerin üzerindedir. Her dağın zirvesi Mehmetçik." mesajına yer verildi.
Taarruz Helikopter Filosu olarak Kahraman Mehmetçiğimize en ufak zarar gelmesin diye her şartta, her koşulda, zor zamanlarda, mermilerin arasında pençelerimiz her zaman hainlerin üzerindedir!#HerDağınZirvesiMehmetçik ���� pic.twitter.com/AZ9dMLbpfU— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 26, 2022
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