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26 Aralık 2022 Pazartesi 23:23:00 - Güncelleme:26 Aralık 2022 Pazartesi 23:23:00

MSB'den "Taarruz Helikopter Filosu" paylaşımı

Kaynak: TRT Haber

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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından ‘Her Dağın Zirvesi Mehmetçik' etiketiyle Taarruz Helikopter Filosu'nun görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, "Taarruz Helikopter Filosu olarak Kahraman Mehmetçiğimize en ufak zarar gelmesin diye her şartta, her koşulda, zor zamanlarda, mermilerin arasında pençelerimiz her zaman hainlerin üzerindedir. Her dağın zirvesi Mehmetçik." mesajına yer verildi.

Etiketler : sosyal medya msb Milli Savunma Bakanlığı
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