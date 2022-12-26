MSB'den "Taarruz Helikopter Filosu" paylaşımı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Taarruz Helikopter Filosu'nda görev yapan askerlerin görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, "Taarruz Helikopter Filosu olarak Kahraman Mehmetçiğimize en ufak zarar gelmesin diye her şartta, her koşulda, zor zamanlarda, mermilerin arasında pençelerimiz her zaman hainlerin üzerindedir. Her dağın zirvesi Mehmetçik." mesajına yer verildi.
Taarruz Helikopter Filosu olarak Kahraman Mehmetçiğimize en ufak zarar gelmesin diye her şartta, her koşulda, zor zamanlarda, mermilerin arasında pençelerimiz her zaman hainlerin üzerindedir!#HerDağınZirvesiMehmetçik ���� pic.twitter.com/AZ9dMLbpfU— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 26, 2022
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