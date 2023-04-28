VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Nükleer güçlü Türkiye
Meteoroloji'den 22 il için uyarı! Kuvvetli yağış bekleniyor
MSB duyurdu: İlk grup TSK'ya ait uçaklarla Türkiye'ye getirildi
Kılıçdaroğlu'nun 'Vizesiz Avrupa' vaadi fos çıktı!
İzmir'de sitede çıkan yangın kontrol altına alındı
Türkiye'nin en büyük dördüncü köprüsü açılıyor
28 Nisan 2023 Cuma 07:44:00 - Güncelleme:28 Nisan 2023 Cuma 07:44:00

MSB'den Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin açıklama

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), çatışmaların devam ettiği Sudan'da mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesinin sürdüğünü bildirerek, ilk grubun TSK'ya ait uçaklarla emniyetli şekilde ülkeye getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Çatışmaların devam ettiği Sudan'da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevimiz sürüyor. Vatandaşlarımızın ilk grubu TSK'ya ait uçaklarla emniyetli şekilde ülkemize getirildi. Tahliye operasyonumuz tüm vatandaşlarımız yurda ulaştırılıncaya kadar aralıksız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

MSB'nin paylaşımında Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin görüntülere de yer aldı.

Etiketler : TSK Sudan tahliye görevimiz
Yüzümde hiç estetik yok

Yüzümde hiç estetik yok
100. yıla özel marş besteledi

100. yıla özel marş besteledi
Denizkızı Funda!

Denizkızı Funda!
Çadır kentin çocuklarına moral konseri

Çadır kentin çocuklarına moral konseri
Kayıkçı'nın kızı olarak dönüyor

Kayıkçı'nın kızı olarak dönüyor
Baba-oğul buluşması

Baba-oğul buluşması
‘Al Sancak' beğenisi

‘Al Sancak' beğenisi
Telefonla prova yapılmasına sinirleniyor

Telefonla prova yapılmasına sinirleniyor
‘Aşıklar Şehri'nde ikinci şans

‘Aşıklar Şehri'nde ikinci şans

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX