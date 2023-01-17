MSB'den şehit jandarma uzman çavuşlar için başsağlığı mesajı

MSB'den şehit jandarma uzman çavuşlar için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "17 Ocak 2023 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" sözleri kullanıldı.

"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımlanan mesajda, şehit Jandarma Uzman Çavuş Eren Öztürk ve Jandarma Uzman Çavuş Yasin Eroğlu'nun fotoğraflarına yer verildi.