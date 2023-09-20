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20 Eylül 2023 Çarşamba 21:49:00 - Güncelleme:20 Eylül 2023 Çarşamba 21:49:00

MSB'den şehit Jandarma Astsubay Hasan Bozkurt için taziye mesajı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt için taziye mesajı yayımladı.

MSB'nin sosyal medya hesabında yer verilen mesajda, "20 Eylül 2023 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı şehit taziye mesajı
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