MSB'den şehit askerin Adıyaman'daki depremzede ailesine ziyaret
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen askerin Adıyaman'daki depremzede ailesinin ziyaret edildiğini bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 Ağustos 2022'de şehit düşen kahraman silah arkadaşımız Uzman Onbaşı Mustafa Demir'in Adıyaman'da yaşayan ve depremden etkilenen ailesini ziyaret ederek ailesinin ihtiyaçlarını karşıladık. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 Ağustos 2022'de şehit düşen Kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Onb. Mustafa Demir'in Adıyaman'da yaşayan ve depremden etkilenen ailesini ziyaret ederek ailesinin ihtiyaçlarını karşıladık. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. pic.twitter.com/yGldsE5W6g— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 10, 2023
- İran ve Suudi Arabistan'ın diplomatik ilişkilerin kurulması mutabakatını memnuniyetle karşıladı
- Gaziantep'te incelemelerde bulundu
- Deprem hasar tespit raporunun 20 Mart'tan önce tamamlanacağını açıkladı
- AK Partili Yıldırım ve Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı ziyaret edecek
- Başkan Erdoğan'ın Meclis'i feshedileceği iddialarına yanıt
- Türkiye geneli için yağış ve fırtına uyarısı yapıldı