MSB'den şehit askerin Adıyaman'daki depremzede ailesine ziyaret

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 Ağustos 2022'de şehit düşen kahraman silah arkadaşımız Uzman Onbaşı Mustafa Demir'in Adıyaman'da yaşayan ve depremden etkilenen ailesini ziyaret ederek ailesinin ihtiyaçlarını karşıladık. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 Ağustos 2022'de şehit düşen Kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Onb. Mustafa Demir'in Adıyaman'da yaşayan ve depremden etkilenen ailesini ziyaret ederek ailesinin ihtiyaçlarını karşıladık. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. pic.twitter.com/yGldsE5W6g — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 10, 2023