VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çankırı'da sıcak hava kavun üretimine olumlu yansıdı
Japonya'daki nükleer santralde depolanan bini aşkın tanktaki atık suyun tahliyesi yarın başlıyor
Hindistan'da demir yolu köprüsünün çökmesi nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti
Myanmar'dan kaçışın 6'ncı yılı: Arakanlı Müslümanlar evlerine dönmek istiyor
Yunanistan'da yangınların 5'inci günü
İran'da kum fırtınası nedeniyle 488 kişi hastaneye kaldırıldı
23 Ağustos 2023 Çarşamba 11:52:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2023 Çarşamba 11:52:00

MSB'den Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıl dönümüne özel klip

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sakarya Meydan Muharebesi'nin 102'nci yıl dönümünde Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere şehit ve gazileri andı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Harp tarihinin en uzun meydan muharebesi olan, savunmadan taarruza geçişimizin sembolü haline gelen Sakarya Meydan Muharebesi'nin 102'nci yıl dönümünde Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahraman ecdadımızı saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımdaki videoda, Sakarya Meydan Muharebesi öncesi yayımlanan Tekalif-i Milliye emirleri ile Türk milletinin varını yoğunu ortaya koyduğu vurgulandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz." sözlerinin hatırlatıldığı videoda, 22 gün, 22 gece süren mücadelenin sonunda Yunan ordusunun bozguna uğratılarak zafere ulaşıldığı belirtildi.

Savaş döneminde çekilen görüntülerin de yer aldığı videoda, şehit ve gaziler saygı, minnet ve şükranla anıldı.

Etiketler : MSB Harp tarihinin en uzun meydan muharebesi Sakarya Meydan Muharebesi
Rengarenk Nil

Rengarenk Nil
Yengeler yarışıyor

Yengeler yarışıyor
Artık başka projelere

Artık başka projelere
Köpek isyanı şarkıda

Köpek isyanı şarkıda
Yalı'ya girdi

Yalı'ya girdi
Projelere yetişme telaşı

Projelere yetişme telaşı
Sete çıkmadan iptal

Sete çıkmadan iptal
Halis Ağa'nın kızı oldu

Halis Ağa'nın kızı oldu
Prodüktörü Murat

Prodüktörü Murat

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX