MSB'den S-400 iddialarına yanıt: İncirlik'e götürüldüğü gerçek dışıdır
Kaynak: AA
MSB, S-400 bataryalarının İncirlik'e sevk edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "S-400 bataryalarının İncirlik'e sevk edildiği"ne yönelik iddiaları yalanladı.
AA'nın haberine göre, Bakanlık kaynakları, bazı internet sitelerinde yer alan "Türkiye'nin S-400 bataryalarını İncirlik Hava Üssü'ne sevk ettiğine" yönelik haberlere ilişkin soru üzerine, iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu kaydetti.