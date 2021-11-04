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04 Kasım 2021 Perşembe 07:30:00 - Güncelleme:04 Kasım 2021 Perşembe 09:40:00

MSB'den S-400 iddialarına yanıt: İncirlik'e götürüldüğü gerçek dışıdır

Kaynak: AA

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MSB, S-400 bataryalarının İncirlik'e sevk edildiğine ilişkin iddiaları yalanladı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "S-400 bataryalarının İncirlik'e sevk edildiği"ne yönelik iddiaları yalanladı.

AA'nın haberine göre, Bakanlık kaynakları, bazı internet sitelerinde yer alan "Türkiye'nin S-400 bataryalarını İncirlik Hava Üssü'ne sevk ettiğine" yönelik haberlere ilişkin soru üzerine, iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu kaydetti.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı S-400 bataryaları İncirlik Hava Üssü
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