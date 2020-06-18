MSB 'Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların videosunu paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı "Pençe Kalkan Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK'lar da yeni terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Kaplan Operasyonu" kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine giden komandoların görüntüsünü paylaştı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine hava hücum harekatı ile komandoların inmeye devam ettiği bildirildi.
Paylaşımda, operasyon kapsamında bölgeye giden komandoların görüntülerinin bulunduğu videoya da yer verildi.
#PençeKaplan Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK’lar da yeni terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/NiOnVwguZp— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 17, 2020
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