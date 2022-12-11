MSB'den operasyonlara destek veren helikopter pilotlarına ilişkin paylaşım
Kaynak: TRT Haber
Milli Savunma Bakanlığı, zorlu şartlarda operasyonlara destek veren helikopter pilotlarının görüntülerini, "Her dağın zirvesi Mehmetçik" etiketiyle paylaştı.
Bakanlıktan yapılan videolu paylaşımda, "Onlar, en zorlu arazilere düzenlenen hava hücum harekatlarının isimsiz kahramanları. Onlar, arazi ne kadar kötü olursa olsun tek tekeri koyar, pençelerini saplar, arkadaşlarına desteğe koşar. Kahraman helikopter pilotlarımıza selam olsun. Her dağın zirvesi Mehmetçik" denildi.
#Yüksekova'nın dağları beyaza bürünmeye başlarken bölgedeki güzellikler de kışa hazırlık yapıyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 11, 2022
Mehmetçiklerimizin teröristlerden temizlediği zorlu zirvelerde sevimli dağ keçileri doğal yaşamlarına devam edebiliyor.��#MSB pic.twitter.com/O8qIEVbLwE
Operasyonlardan kesitlerin de olduğu görüntülerde, pilotların şu sözleri de yer aldı:
"Yerdeki kahraman silah arkadaşlarımız güvende olsun. Yeri gelir, silah arkadaşlarımıza destek olabilmek için 1-2 saatlik, bazen uykusuz geceler... Tek amacımız var, fedakarlık sergileyen yerdeki silah arkadaşlarımıza fedakarca yardımcı olmak. Arazi ne kadar kötü olursa olsun, tek tekeri koyar, pençemizi saplar, arkadaşlarımıza desteğimizi ulaştırırız. Arka planda, isimsiz kahramanlar sizin rahatınız için her şeyi yapmaktadır. Bizim sizden isteğimiz, dualarınızı bizden eksik etmeyin."
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