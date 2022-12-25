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25 Aralık 2022 Pazar 14:00:00 - Güncelleme:25 Aralık 2022 Pazar 14:00:00

MSB'den "korkusuzdur dağların efesi" paylaşımı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, soğuk kış gecesinde, ateş başında "Deniz üstü köpürür" türküsünü söyleyen komandoların görüntülerini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan videolu paylaşımda, "Korkusuzdur dağların efesi, titretir düşmanı komandonun sesi. Vatan, millet ve bayrak aşkıyla dağların zirvesini mesken tutan kahraman komandolarımız, soğuk bir kış gecesinde ateşin başında toplanarak dinleyenin içini ısıtacak türküler söylüyor. Var olsun yiğitlerimiz." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı komando paylaşım
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