MSB'den "korkusuzdur dağların efesi" paylaşımı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, soğuk kış gecesinde, ateş başında "Deniz üstü köpürür" türküsünü söyleyen komandoların görüntülerini paylaştı.
Bakanlıktan yapılan videolu paylaşımda, "Korkusuzdur dağların efesi, titretir düşmanı komandonun sesi. Vatan, millet ve bayrak aşkıyla dağların zirvesini mesken tutan kahraman komandolarımız, soğuk bir kış gecesinde ateşin başında toplanarak dinleyenin içini ısıtacak türküler söylüyor. Var olsun yiğitlerimiz." ifadelerine yer verildi.
Korkusuzdur dağların Efesi, titretir düşmanı Komandonun sesi!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 25, 2022
Vatan, millet ve bayrak aşkıyla dağların zirvesini mesken tutan Kahraman Komandolarımız, soğuk bir kış gecesinde ateşin başında toplanarak dinleyenin içini ısıtacak türküler söylüyor. Var olsun yiğitlerimiz...����#MSB pic.twitter.com/RLLpegPr6Z
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