MSB'den KKTC'deki yangına helikopter desteği
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, KKTC'de Güzelyurt'un Yeşilırmak bölgesinde çıkan yangına 2 helikopter, 50'ye yakın yangın söndürme aracı ve iş makinesiyle yangın söndürme desteği sağladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Yeşilırmak köyünde yangın çıktı.
Müdahale için Türkiye'den yangın söndürme helikopteri desteği geldi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Güzelyurt'un Yeşilırmak bölgesinde meydana gelen yangına, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına ait 1 adet AS-532 tipi helikopter ve Kara Havacılık Komutanlığına ait 1 adet S-70 helikopterin yanı sıra 50'ye yakın yangın söndürme aracı ve iş makinesi ile yangın söndürme desteği sağlandı." ifadeleri yer aldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Güzelyurt'un Yeşilırmak bölgesinde meydana gelen yangına; — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 5, 2023
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına ait 1 adet AS-532 tipi helikopter ve Kara Havacılık Komutanlığına ait 1 adet S-70 helikopterin yanı sıra 50'ye yakın yangın söndürme aracı ve... pic.twitter.com/T9WyC69QHi
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