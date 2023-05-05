VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Londra metrosunda duman paniği: Yolcular camları kırdı
İran: İsrail'den gelecek herhangi bir terör eyleminden ABD'yi sorumlu tutarız
43 madencinin hayatını kaybettiği davada ara karar açıklandı
Kurtulmuş: Er ya da geç bunlar alenen, HDP ittifakının açıklanmasını sağlayacaklar
Oktay, Buckingham Sarayı'nda verilen resepsiyona katıldı
Bakan Kurum: Adalar'da imar problemi tamamen çözülüyor
05 Mayıs 2023 Cuma 23:23:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2023 Cuma 23:23:00

MSB'den KKTC'deki yangına helikopter desteği

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı, KKTC'de Güzelyurt'un Yeşilırmak bölgesinde çıkan yangına 2 helikopter, 50'ye yakın yangın söndürme aracı ve iş makinesiyle yangın söndürme desteği sağladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Yeşilırmak köyünde yangın çıktı.

Müdahale için Türkiye'den yangın söndürme helikopteri desteği geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Güzelyurt'un Yeşilırmak bölgesinde meydana gelen yangına, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına ait 1 adet AS-532 tipi helikopter ve Kara Havacılık Komutanlığına ait 1 adet S-70 helikopterin yanı sıra 50'ye yakın yangın söndürme aracı ve iş makinesi ile yangın söndürme desteği sağlandı." ifadeleri yer aldı.

Etiketler : msb Kuzey Kıbrıs yangın helikopter
Zor günlerin üstesinden geleceğiz

Zor günlerin üstesinden geleceğiz
Kitabını senaryo yapacak

Kitabını senaryo yapacak
Eğlenceli çekim

Eğlenceli çekim
Golf severler buluştu

Golf severler buluştu
Aşk yok!

Aşk yok!
'Psikoloğa gidiyorum'

'Psikoloğa gidiyorum'
Yağmur Sarıoğlu: Hava gösterisinden çok daha fazlası!

Yağmur Sarıoğlu: Hava gösterisinden çok daha fazlası!
Tekli imaj

Tekli imaj
Ameliyat oldu

Ameliyat oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX