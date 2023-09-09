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09 Eylül 2023 Cumartesi 13:30:00 - Güncelleme:09 Eylül 2023 Cumartesi 13:30:00

MSB'den İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı paylaşımı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü kutladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Milli Mücadelemizin son durağı olan İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü kutlu olsun. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere düşmanı bozguna uğratan tüm milli mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." paylaşımında bulunuldu.

Etiketler : milli savunma bakanlığı izmir düşman işgali
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