MSB'den İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı paylaşımı

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Milli Mücadelemizin son durağı olan İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü kutlu olsun. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere düşmanı bozguna uğratan tüm milli mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." paylaşımında bulunuldu.

Millî Mücadelemizin son durağı olan İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü kutlu olsun. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere düşmanı bozguna uğratan tüm millî mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve... pic.twitter.com/w38kvDAc7D — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 9, 2023