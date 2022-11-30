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30 Kasım 2022 Çarşamba 14:54:00 - Güncelleme:30 Kasım 2022 Çarşamba 14:54:00

MSB'den "Her Dağın Zirvesi Mehmetçik" paylaşımı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde teröristlerin saklandığı mağaraların komandolarca imha edildiği görüntüleri paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesaplarından "Her Dağın Zirvesi Mehmetçik" sloganı ve "Pençe-Kilit" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımız, zorlu bir araziye sahip olan Zap'ta, PKK'lı teröristlerin inlerine işte böyle giriyor. Korkusuzca ve fedakarca teröristlerin kökünü kazımaya devam eden kahramanlarımıza selam olsun." ifadeleri kullanıldı.

Oldukça engebeli arazi yapısına sahip Zap'ta komandoların hedefleri belirlemesi, roketatar ve el bombası kullanılarak mağaraları imha etmesine ilişkin görüntüler yer alıyor.

Etiketler : msb pençe kilit operasyonu terörist mehmetçik
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