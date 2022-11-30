MSB'den "Her Dağın Zirvesi Mehmetçik" paylaşımı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde teröristlerin saklandığı mağaraların komandolarca imha edildiği görüntüleri paylaştı.
MSB'nin sosyal medya hesaplarından "Her Dağın Zirvesi Mehmetçik" sloganı ve "Pençe-Kilit" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımız, zorlu bir araziye sahip olan Zap'ta, PKK'lı teröristlerin inlerine işte böyle giriyor. Korkusuzca ve fedakarca teröristlerin kökünü kazımaya devam eden kahramanlarımıza selam olsun." ifadeleri kullanıldı.
Kahraman #Komandolarımız; zorlu bir araziye sahip olan Zap'ta, PKK'lı teröristlerin inlerine işte böyle giriyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 30, 2022
Korkusuzca ve fedakârca teröristlerin kökünü kazımaya devam eden kahramanlarımıza selam olsun! #PençeKilit ���� pic.twitter.com/RhnvyHBkhs
Oldukça engebeli arazi yapısına sahip Zap'ta komandoların hedefleri belirlemesi, roketatar ve el bombası kullanılarak mağaraları imha etmesine ilişkin görüntüler yer alıyor.
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