Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Gazze için hazırlanan yardım malzemelerini Mısır'a ulaştırmaya devam ediyoruz. Dün gerçekleşen iki sortinin ardından bugün de sabah 06.00'da ve 07.30'da Hava Kuvvetlerimize ait iki uçak daha yardım malzemelerini ulaştırmak üzere Ankara'dan Mısır'a hareket etti" denildi.
MSB'den Gazze'ye yardım açıklaması: 2 uçak daha hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı, bugün 06.00 ve 07.30'da iki uçağın daha yardım malzemelerini ulaştırmak üzere Ankara'dan Mısır'a hareket ettiğini duyurdu.
Gazze için hazırlanan yardım malzemelerini Mısır'a ulaştırmaya devam ediyoruz. Dün gerçekleşen iki sortinin ardından bugün de sabah 06.00'da ve 07.30'da Hava Kuvvetlerimize ait iki uçak daha yardım malzemelerini ulaştırmak üzere Ankara'dan Mısır'a hareket etti. pic.twitter.com/JGBbwYfSSa— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 24, 2023
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