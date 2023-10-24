VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazze şeridinde askeri hareketlilik... İsrail karadan ve havadan vuruyor
DSÖ, Gazze'deki personeli ile bağlantıyı kaybetti: "İnsani yardım talep ediyoruz"
Başkan Erdoğan'dan asansör kazasında hayatını kaybeden öğrencinin ailesine başsağlığı
BM, Gazze'de ateşkes tasarısını kabul etti
BM'den İsrail'e iletişimin kesilmesi tepkisi
"Gazze'de iletişimin kesilmesinin amacı katliamı gerçekleştirmektir"
24 Ekim 2023 Salı 08:19:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 08:19:00

MSB'den Gazze'ye yardım açıklaması: 2 uçak daha hareket etti

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı, bugün 06.00 ve 07.30'da iki uçağın daha yardım malzemelerini ulaştırmak üzere Ankara'dan Mısır'a hareket ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Gazze için hazırlanan yardım malzemelerini Mısır'a ulaştırmaya devam ediyoruz. Dün gerçekleşen iki sortinin ardından bugün de sabah 06.00'da ve 07.30'da Hava Kuvvetlerimize ait iki uçak daha yardım malzemelerini ulaştırmak üzere Ankara'dan Mısır'a hareket etti" denildi.

Etiketler : MSB yardım malzemeleri Hava Kuvvetleri uçakları Ankaradan Mısıra
Kültür buluşması

Kültür buluşması
Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu

Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu
Yapımcı olarak Cannes'da

Yapımcı olarak Cannes'da
Sekizinci denemesinde böbreğine kavuştu

Sekizinci denemesinde böbreğine kavuştu
Direniş filmi geliyor

Direniş filmi geliyor
Kolpaçino'nun yaşam koçu

Kolpaçino'nun yaşam koçu
6 yıllık aşk bitti

6 yıllık aşk bitti
Enes Koçak: Çok çalışan her zaman kalıcı olur

Enes Koçak: Çok çalışan her zaman kalıcı olur
Hint rüzgarı esecek

Hint rüzgarı esecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX