MSB'den Gaziler Günü'ne özel "100. Yıl Marşı" paylaşımı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri bandolarının TRT ses sanatçılarıyla gaziler için seslendirdiği 100. Yıl Marşı'nın görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz, her zaman aydınlık mavi göklere uzanacak ellerimiz..." ifadesine yer verildi.
Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz,— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 16, 2023
Her zaman aydınlık mavi göklere uzanacak ellerimiz...����
MSB Mehteran Birliği, TSK Armoni Mızıkası Komutanlığı, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizin bandolarının TRT Ses Sanatçıları Özlem Üngör ve İlker... pic.twitter.com/3Pf3O1J3CG
MSB Mehteran Birliği, TSK Armoni Mızıkası Komutanlığı, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri bandolarının, TRT ses sanatçıları Özlem Üngör ve İlker Gökkaya ile birlikte kahraman gaziler için seslendirdikleri 100. Yıl Marşı'nın videosu paylaşıldı.
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