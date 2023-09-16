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MSB'den Gaziler Günü'ne özel "100. Yıl Marşı" paylaşımı
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16 Eylül 2023 Cumartesi 15:12:00 - Güncelleme:16 Eylül 2023 Cumartesi 15:12:00

MSB'den Gaziler Günü'ne özel "100. Yıl Marşı" paylaşımı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri bandolarının TRT ses sanatçılarıyla gaziler için seslendirdiği 100. Yıl Marşı'nın görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz, her zaman aydınlık mavi göklere uzanacak ellerimiz..." ifadesine yer verildi.

MSB Mehteran Birliği, TSK Armoni Mızıkası Komutanlığı, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri bandolarının, TRT ses sanatçıları Özlem Üngör ve İlker Gökkaya ile birlikte kahraman gaziler için seslendirdikleri 100. Yıl Marşı'nın videosu paylaşıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı gaziler günü marş
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