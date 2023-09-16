MSB'den Gaziler Günü'ne özel "100. Yıl Marşı" paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz, her zaman aydınlık mavi göklere uzanacak ellerimiz..." ifadesine yer verildi.

Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz,

Her zaman aydınlık mavi göklere uzanacak ellerimiz...����



MSB Mehteran Birliği, TSK Armoni Mızıkası Komutanlığı, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizin bandolarının TRT Ses Sanatçıları Özlem Üngör ve İlker... pic.twitter.com/3Pf3O1J3CG — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 16, 2023

MSB Mehteran Birliği, TSK Armoni Mızıkası Komutanlığı, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri bandolarının, TRT ses sanatçıları Özlem Üngör ve İlker Gökkaya ile birlikte kahraman gaziler için seslendirdikleri 100. Yıl Marşı'nın videosu paylaşıldı.