15 Haziran 2020 Pazartesi 00:30:00 - Güncelleme:15 Haziran 2020 Pazartesi 01:10:00
MSB'den flaş açıklama... Şimdi terör örgütü düşünsün!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Pençe-Kartal Operasyonu'nun başladığını, Türk savaş uçaklarının teröristlerin inlerini başlarına yıktığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor." ifadelerine yer verildi.
- MSB'den flaş açıklama... Şimdi terör örgütü düşünsün!
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