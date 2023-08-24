MSB'den 'Fırat Kalkanı Harekatı' mesajı: Kahraman Mehmetçiğimizi gururla selamlıyoruz
Milli Savunma Bakanlığı, 4 binden fazla DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiği Fırat Kalkanı Harekatı'nın 7'nci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı'nın 7'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
AA'da yer verilen habere göre, Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "7 yıl önce gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı ile 4 binden fazla DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getiren Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve kahraman Mehmetçiğimizi gururla selamlıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
7 yıl önce gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekâtı ile 4 binden fazla DEAŞ'lı teröristi etkisiz hâle getiren Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve kahraman Mehmetçiğimizi gururla selamlıyor; şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz. ����... pic.twitter.com/KmkAydh3Ed— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 24, 2023
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