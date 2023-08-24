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24 Ağustos 2023 Perşembe 10:32:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2023 Perşembe 10:32:00

MSB'den 'Fırat Kalkanı Harekatı' mesajı: Kahraman Mehmetçiğimizi gururla selamlıyoruz

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Milli Savunma Bakanlığı, 4 binden fazla DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiği Fırat Kalkanı Harekatı'nın 7'nci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı'nın 7'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AA'da yer verilen habere göre, Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "7 yıl önce gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı ile 4 binden fazla DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getiren Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve kahraman Mehmetçiğimizi gururla selamlıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı MSB Fırat Kalkanı Harekatı
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