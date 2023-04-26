MSB'den Dünya Pilotlar Günü paylaşımı

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Pilotlar Günü'nü kutladığımız Hava Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakar pilotları yedi tepe İstanbul'u selamlıyor." ifadesi kullanıldı.

Videoda, 4 savaş uçağının İstanbul üzerinde uçtuğu anlar yer aldı.