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26 Nisan 2023 Çarşamba 17:56:00 - Güncelleme:26 Nisan 2023 Çarşamba 17:56:00

MSB'den Dünya Pilotlar Günü paylaşımı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla İstanbul semalarında selamlama uçuşu yapan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının videosunu paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Pilotlar Günü'nü kutladığımız Hava Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakar pilotları yedi tepe İstanbul'u selamlıyor." ifadesi kullanıldı.

Videoda, 4 savaş uçağının İstanbul üzerinde uçtuğu anlar yer aldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı dünya pilotlar günü hava kuvvetleri
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