MSB'den "döner kanat pilotaj eğitimi" paylaşımı
Kaynak: AA
Kara Havacılık Komutanlığına bağlı Kara Havacılık Okulu'nda pilot adaylarına döner kanat pilotaj eğitimi veriliyor.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından, Kara Havacılık Okulu'nda pilot adaylarına verilen eğitimle ilgili video paylaşıldı.
Eğitime ait görüntülerin olduğu paylaşımda, kara havacı teğmenlerin aldığı döner kanat pilotaj eğitimiyle ilgili bilgilere de yer verildi.
Eğitim kapsamında, temel, taktik ve gece görüşün de aralarında bulunduğu safhaları geçen pilot adayları, toplam 140 saatten oluşan temel uçuş eğitiminin ardından göreve başlıyor.
Amacımız en zor şartlarda cesur pilotlar yetiştirmek!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 25, 2023
Kara Havacılık Okulu personelinin pilot adaylarına verdiği "Döner Kanat Pilotaj Eğitimi"nden görüntüler...#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/UfcWhxgF6U
- Bakan Koca'dan Özkan Uğur'un sağlık durumuna ilişkin açıklama
- MSB'den "döner kanat pilotaj eğitimi" paylaşımı
- Soyer'in iş bilmezliği belediyeyi borç batağına sürükledi
- Depremzede öğrencilere ek kontenjan müjdesi
- İstanbul'un "taksi sorunu" hız kesmiyor
- Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde bayram yoğunluğu devam ediyor