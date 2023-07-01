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MSB'den Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı
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01 Temmuz 2023 Cumartesi 14:23:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2023 Cumartesi 14:23:00

MSB'den Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

MSB'nin sosyal medya hesabındaki mesajda şu ifadelere yer verildi:

"1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun. Her daim görevinin başında olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Mavi Vatan'da da hak, alaka ve menfaatlerimizi korumaya, şanlı Al Bayrağımızı dalgalandırmaya devam ediyor."

Etiketler : milli savunma bakanlığı denizcilik ve kabotaj bayramı kabotaj mavi vatan türk silahlı kuvvetleri
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