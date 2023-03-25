VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB'den Danimarka'da yaşanan olaylara kınama
Bakan Özer, Ankara'da depremzede öğretmen ve aileleriyle iftar yaptı
BAE, depremzedeler için 236 uçak yardım malzemesi gönderdi!
Tatar: Türkiye, depremde enkaz altında kalan KKTC vatandaşlarının kurtarılması için imkanlarını sefe...
BDDK'dan 2 bankanın kurulmasına ve 1 bankanın faaliyetine izin
Azerbaycan'dan operasyon: Ermenistan'ın barış istemediği görüldü
25 Mart 2023 Cumartesi 21:56:00 - Güncelleme:25 Mart 2023 Cumartesi 21:56:00

MSB'den Danimarka'da yaşanan olaylara kınama

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıyı kınadı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Danimarka'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ve şanlı bayrağımızı hedef alan aşağılık, barbarca ve iğrenç saldırıyı milletimiz ve insanlık adına telin ediyoruz. Danimarka'nın insanlığın ortak değeri haline gelmiş kutsallara saldırıya 'ifade özgürlüğü' diyerek izin vermesi nefret suçuna ortak olmaktır. İnsanlık suçudur.

Bu terörist, alçak saldırıya müsaade eden NATO üyesi de olan Danimarka'nın bu sorumsuz tutumu hem müttefiklik ruhuna hem de evrensel değerlere aykırıdır. Bu yanlış tutum kendi halkının da barış iklimine zarar verecektir. Danimarka yanlıştan hemen dönmeli, medeni ülkeleri örnek almalı ve bu nefret suçunu işleyen mahluklardan derhal hesap sormalıdır."

Etiketler : MSB milli savunma bakanlığı danimarka

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX