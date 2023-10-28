MSB'den Cumhuriyet'in 100. yılı için davet: 100 gemi ile geçit töreni yapılacak
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yarın İstanbul Boğazı'nda 100 gemiyle yapılacak geçit törenine tüm vatandaşları davet etti.
MSB, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yarın 100 savaş gemisiyle İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek törende tüm vatandaşları gemileri selamlamaya davet etti.
MSB'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı dolayısıyla yarın 100 savaş gemisiyle İstanbul Boğazı'nda gerçekleştireceğimiz tören için hazırız. Tüm vatandaşlarımızı, gemilerimizi selamlamak üzere İstanbul Boğazı'na davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, törende yer alacak gemilerin fotoğraflarına da yer verildi.
Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı dolayısıyla yarın 100 savaş gemisiyle İstanbul Boğazı'nda gerçekleştireceğimiz tören için hazırız. Tüm vatandaşlarımızı, gemilerimizi selamlamak üzere İstanbul Boğazı'na davet ediyoruz.#TürkiyeYzüyılı���� pic.twitter.com/2FENNdHV77— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 28, 2023
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