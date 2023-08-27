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27 Ağustos 2023 Pazar 13:00:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2023 Pazar 13:00:00

MSB'den Büyük Taarruz'un 101'inci yılına özel video

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Büyük Taarruz sırasında Türk ordusunun düşmana karşı mücadelesinin anlatıldığı video yayımlandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Büyük Taarruz'un 101'inci yılı dolayısıyla paylaşılan, tarihi görüntülerin de bulunduğu videoda, Türk ordusunun mücadelesi anlatıldı.

"Kurtuluşun parolası" olarak nitelenen 27 Ağustos 1922 sabahının, Türk topçusunun şiddetli ateşi ve piyadelerin sürekli atışlarıyla başladığı belirtilen videoda, şu ifadelere yer verildi:

"Ölümü hiçe sayarak düşman üzerine uçarcasına atılan Mehmetçik, süngü hücumuyla Yunan mevzilerini ele geçirmeye başladı. Böylece öğleye kadar Çiğiltepe hariç Afyon, Yunan mevzilerine şiddetli darbeler indiren Türk kuvvetlerinin eline geçti. Başta Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere Başkomutanlık Karargahı ile Batı Cephesi Komutanlık Karargahı Afyon'a taşındı. Bin parçaya bölünmüş dağınık halde geri çekilen Yunan ordusu, bir daha asla gelemeyeceğini bildiği Anadolu köylerini yakıp yıkıyor hatta masum halkı katletmekten geri durmuyordu. Yunanlar perişan haldeydiler. Artık bundan sonra fedakar milletimiz için mukadder olan mesut günler yaklaşmaktaydı."

Videonun sonunda Vatan Marşı eşliğinde Dumlupınar Şehitliği'nin görüntüleri yer aldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı büyük taarruz video
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