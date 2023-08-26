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26 Ağustos 2023 Cumartesi 13:30:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2023 Cumartesi 13:30:00

MSB'den Büyük Taarruz'un 101. yılına özel videolu paylaşım

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan videoyu paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tek mermi kalıncaya kadar ateşe devam edilecektir." emriyle Türk ordusunun cesur, yüreği vatan aşkıyla dolu kahramanlarının, Büyük Taarruz'un ilk günü 26 Ağustos'ta adlarını tarihe gururla yazdırdıkları vurgulandı.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin rahmet ve minnetle yad edildiği paylaşımda, Bakanlıkça hazırlanan, tarihi fotoğraflar ve taarruzdan görüntülerin kullanıldığı video yer verildi.

Kocatepe'de bir ulusun kaderini değiştiren, esarete ve sömürgeciliğe karşı şahlanışı anlatan videoda şu ifadeler kullanıldı:

"Tarih 26 Ağustos 1922. Saat 05.30, yer Kocatepe. Birkaç asırdır geri çekilen savunmadaki Türk ordusu, düşmanına karşı en güçlü darbeyi vurabilmek için nihayet taarruza kalkıyor ve Kocatepe'de bir ulusun kaderi değişiyor. Bu şahlanış aslında sadece Yunan ordusuna değil, esarete ve sömürgeciliğeydi. Son derece isabetli atışlarla Yunan mevzileri hallaç pamuğu gibi dağıldı. Böylece akşama kadar şiddetli ve aman vermeyen saldırılarla Yunanların en güçlü mevzileri ele geçirildi. 'Tek mermi kalıncaya kadar ateşe devam edilecektir." emriyle Türk ordusunun cesur, yüreği vatan aşkıyla dolu kahramanları, Büyük Taarruz'un ilk günü 26 Ağustos'ta adlarını tarihe gururla yazdırdılar."

Vatan Marşı eşliğinde Büyük Taarruz Şehitliği ve Mustafa Kemal Atatürk Anıtı'na ilişkin görüntülerle video sona erdi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı büyük taarruz mustafa kemal atatürk
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