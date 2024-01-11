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11 Ocak 2024 Perşembe 13:53:00 - Güncelleme:11 Ocak 2024 Perşembe 13:53:00

MSB'den bedelli askerlik açıklaması

Kaynak: TRT Haber

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen haftalık bilgilendirme toplantısında, bedelli askerliğin detayları paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen haftalık bilgilendirme toplantısında, bedelli askerlik tutarının, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiği ve miktar konusundaki belirsizliğin ortadan kaldırıldığı hatırlatıldı.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesine göre bedelli askerlik tutarı 182.609,04 TL oldu.

08 Ocak 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik başvuruları başladı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı bedelli askerlik başvuru
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