VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB'den Batı Trakya Türklerine destek mesajı
Başkan Erdoğan: Derdimiz millet gayemiz hizmet
"Faizi indiriyoruz bilin ki enflasyon da inecek"
Adalet Bakanlığında devir teslim töreni yapıldı
"Oyunculuk değil, yapımcılık zor"
'Kalp Yarası' hüsranı
'Yaratılan' kamera karşısında
Aşıklar için söyleyecekler
Yıllar sonra gelen itiraf
Ünlü oyuncudan ilginç itiraf
Aşkını ilan etti
Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi
TCMB Denetim Yönetmeliği Resmi Gazete'de
5 milyonluk pırlanta sevgisi
"Kimse bana şaka yapmaya cesaret edemez"
Pilotluk sınavı stresi
Göksel'den listelere hızlı giriş
Evin anahtarı Hadise'de
YPG/PKK bir çocuğu daha ailesinden kopardı
Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek kadınlarda Ashleigh Barty şampiyon oldu
Yeni TÜİK Başkanı Çetinkaya bankacılık sektöründeki çalışmalarıyla biliniyor
Tüketici internet alışverişlerindeki 'stok oyunu'na karşı çaresiz değil
Türkiye'deki yapay zeka ekosistemi büyümeye devam ediyor
"Erken seçim ihtimali yok"
29 Ocak 2022 Cumartesi 18:07:00 - Güncelleme:29 Ocak 2022 Cumartesi 18:07:00

MSB'den Batı Trakya Türklerine destek mesajı

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "29 Ocak Batı Trakya Milli Direniş ve Dayanışma Günü" dolayısıyla Batı Trakya Türkleri için destek mesajı yayımladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Milli kimliğini tüm dünyaya haykıran, ayrımcılığa karşı hak ve hukukunu korumak için mücadele eden Batı Trakya Türkü'nün 29 Ocak Milli Direniş ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, mücadelenin öncü ismi Dr. Sadık Ahmet'i rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Dr. Sadık Ahmet'in fotoğrafının da yer aldığı paylaşımda, hak arama ve milli kimliklerini koruma mücadelesinde Batı Trakya Türklerinin destekçisi olmaya devam edileceği vurgulandı.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı Batı Trakya Türkleri msb
Hayranının gözünden karakalem Seçil

Hayranının gözünden karakalem Seçil
İstanbul konserine özel hazırlık

İstanbul konserine özel hazırlık
45 yıl sonra aynı poz

45 yıl sonra aynı poz
Aynı dizide buluşurlar mı?

Aynı dizide buluşurlar mı?
Apartman'a Şükrü sürprizi

Apartman'a Şükrü sürprizi
Köy köy geziyoruz

Köy köy geziyoruz
Üzüntüsünü paylaştı

Üzüntüsünü paylaştı
Birbirimizden habersiz boşanmışız

Birbirimizden habersiz boşanmışız
Dizi seti değil bir masal

Dizi seti değil bir masal

EN ÇOK OKUNAN HABERLER