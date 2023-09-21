MSB'den Azerbaycan'a destek açıklaması: Kardeşlerimizin haklı davalarında yanındayız

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda yapılan açıklama şu şekilde:

"19 Eylül Gaziler Günü ile Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" unvanı ve "Mareşal" rütbesi verilişinin 102'nci yıl dönümünü bir kez daha kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere millî mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

Ayrıca; 11-18 Eylül tarihleri arasında Özbekistan'da icra edilen Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'na katılarak 2 altın ve 1 bronz madalya kazanan sporcularımızı, Türkiye Kick Boks Millî Takımı'nı ve TSK Spor Gücü'nü de bir kez daha tebrik ediyoruz.

Millî Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumları ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için kendisine tevdi edilen tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirmeye, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında daha büyük daha güçlü bir Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için büyük bir şevk ve gayretle çalışmaya devam etmektedir.

TERÖRLE MÜCADELE

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi öngören dinamik ve proaktif savunma ve güvenlik stratejimiz çerçevesinde başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir şiddet ve tempoda sürdürmektedir.

Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil son bir haftada 42 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Böylece, etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 01 Ocak'tan itibaren 1.271'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38.614'e ulaşmıştır.

Diğer yandan 13 ve 15 Eylül tarihlerinde PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirmek, Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını etkisiz kılmak ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bulunan terörist hedeflere yönelik Hava Harekâtları gerçekleştirilmiştir.

Bu harekâtlar ile teröristlerce kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 31 hedef imha edilmiştir.

Masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığı harekâtlarda, büyük ölçüde yerli ve millî mühimmat kullanılmış ve çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu operasyonların yanı sıra Bakanlığımız; FETÖ ile mücadelesini de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürmektedir, sürdürecektir.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarımızda;

- Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 552 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 5'i FETÖ mensubu olmak üzere 10'u terör örgütü üyesidir. 4.968 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

- Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7.442'ye yükselmiş, yakalanan şahıslardan 345'i FETÖ mensubu olmak üzere toplam 497 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 158.380 olmuştur.

SURİYE

Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

Diğer taraftan operasyon bölgelerindeki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi için de gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.

Nitekim, terör örgütü tarafından harekât bölgelerimize bu yılın başından itibaren 317 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş; bu saldırılara misliyle karşılık verilerek 23'ü son bir haftada olmak üzere 926 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

EGE, AKDENİZ, KIBRIS

Komşumuz Yunanistan ile son dönemde gelişen olumlu havanın devamına yönelik gayretlerimiz devam etmektedir.

Dün akşam (20 Eylül) Sayın Cumhurbaşkanımız ve Yunanistan Başbakanı arasında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda gerçekleşen görüşmede, Güven Artırıcı Önlemler Toplantılarının Kasım ayında hayata geçirilmesi hususunda mutabık kalınmıştır.

Amacımız; Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlarımızı uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine ve müttefiklik ruhuna uygun bir şekilde çözüme kavuşturmaktır.

Garanti ve İttifak Antlaşmaları kapsamında bulunduğumuz ve millî meselemiz olan Kıbrıs'ta; Kıbrıslı kardeşlerimizin meşru çıkarlarını her koşulda desteklediğimizi ve kazanılmış hakları olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerinin teyidinin bizler için olmazsa olmaz olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.

AZERBAYCAN

19 Eylül'de Azerbaycan tarafından; kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri almak, gayrimeşru Ermeni silahlı unsurlarınca uzun süredir devam eden saldırı ve provokasyonları engellemek üzere Karabağ'da başlatılan askerî operasyonu, sonrasında alınan ateşkes kararını ve bölgedeki son gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Can Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü koruma yönünde attığı adımları, Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik samimi çabaları desteklediğimizi, "iki devlet, tek millet" anlayışıyla kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

NATO

Birçok coğrafyada başarıyla görev yapan kahraman ordumuz; hâlihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleri ile eş zamanlı olarak personelinin niteliklerini çağın şartlarına ve muharebe ortamının değişken konseptine uygun olarak geliştirmek amacıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir.

Bu kapsamda;

- 19-20 Eylül tarihlerinde NATO Deniz Muhafızı Harekâtı görevi icra edilmiş, 22 Eylül'de ise Güvence Tedbirleri kapsamında görev planlanmıştır. Yine,

- 8-15 Eylül tarihleri arasında Türkiye-Azerbaycan İkili SAT, SAS Tatbikatı,

- 11-15 Eylül tarihleri arasında;

Şehit Yüzbaşı Cengiz TOPEL Akdeniz Fırtınası Tatbikatı,

Ramstein Guard Eğitimi, Sea Breeze-3 Tatbikatı başarıyla icra edilmiştir.

- 11-22 Eylül tarihleri arasında Yıldırım Seferberlik,

- 11-27 Eylül tarihleri arasında Türkiye-Macaristan Birleşik Özel Kuvvetler,

- 18-29 Eylül tarihleri arasında Dynamic Messenger,

- 18-30 Eylül tarihleri arasında; Sonsuz Kardeşlik – II,

Toxic Trip 2023,

- 18-22 Eylül tarihleri arasında ise Kararlılık-2023 tatbikatları icra edilmektedir.

- 25-29 Eylül tarihleri arasında da TRITON-2023 Tatbikatı'nın icra edilmesi planlanmaktadır.

Diğer yandan, Katar Deniz Kuvvetlerine ait AL-KHOR fırkateyni tarafından 15-19 Eylül tarihleri arasında Aksaz'a, Almanya Deniz Kuvvetlerine ait FGS FRANKFURT fırkateyni tarafından ise 19-20 Eylül tarihlerinde İzmir'e liman ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca; 14 Eylül'de Bakanlığımız ile Fransa Savunma Bakanlığı heyetleri Paris'te Stratejik Diyalog Toplantısı kapsamında; ikili ilişkiler, NATO ile bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunmuştur.

Yine, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Metin GÜRAK tarafından, 15-17 Eylül tarihleri arasında Oslo/Norveç'te icra edilen NATO Askeri Komite Toplantısı'na katılım sağlanmış; NATO Askeri Komite Başkanı, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı ve NATO Müttefik Dönüşüm Yüksek Komutanı ile ikili görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

SAVUNMA SANAYİİ

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve teşvikiyle her geçen gün gelişen savunma sanayimiz sayesinde ihtiyacımız olan sistemler yerli ve millî olarak tasarlanmakta, geliştirilmekte ve üretilmektedir.

Bakanlığımıza bağlı ASFAT ana yükleniciliğinde yürütülen;

- Açık Deniz Karakol Gemileri "TCG AKHİSAR" ve "TCG KOÇHİSAR"ın denize iniş,

- Pakistan MİLGEM Projesi'nin 1'inci Gemisi PNS BABUR'un de geçici teslim törenleri 23 Eylül'de İstanbul Tersanesi Komutanlığında gerçekleştirilecektir.

Deniz Kuvvetlerimiz için üretilen 2 adet Açık Deniz Karakol Gemisi ve Pakistan Deniz Kuvvetleri için PN MİLGEM Projesi'nde üretilen 4 adet korvet tipi savaş gemisiyle ASFAT'ın aynı anda birbirinden 3900 km uzaklıktaki iki şehirde toplam 6 deniz platformu inşasını yapması; örneği çok az olan bir gayretin ve başarının göstergesi olarak hepimizi gururlandırmaktadır.

Ayrıca, ASFAT'ın yüksek hızlarda üstün manevra yeteneği ile göz dolduran, daha önce Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine de alınan yerli ve millî asayiş ve emniyet botu ASBOT için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü ile yapılan sözleşme kapsamında ilk teslimat yapılmıştır.

Yine, denizaltılarımızın havuzlanması için ihtiyaca yönelik özel olarak tasarlanarak ASFAT ana yükleniciliğinde inşa edilen, kendi boyutunda dünyada tek olan denizaltı havuzunda, TCG BATIRAY denizaltımızın havuzlanması faaliyeti, 18 Eylül'de Gölcük Tersanesi Komutanlığında başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Diğer yandan 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı Çiğli'de gerçekleştirilecek ve Millî Savunma Bakanlığı olarak bağlı birim ve kuruluşlarımızla katılacağımız TEKNOFEST 2023 İzmir'e de gençlerimiz başta olmak üzere tüm halkımızı bekliyoruz.

DOĞAL AFETLERLE MÜCADELE

Başta deprem bölgelerinde hayatın normalleştirilmesi olmak üzere orman yangınları ve diğer afetlerle mücadele çalışmaları da ilgili bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde sürdürülmektedir.

Son olarak Kara Kuvvetlerimize ait 2 adet AS-532 tipi helikopter ile Menderes/İzmir; 2 adet CH-47 tipi helikopterle de Alanya/Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek sağlanmıştır.

Ayrıca, kasırga felaketi nedeniyle uluslararası yardım çağrısında bulunan dost ve kardeş Libya'ya yardım elini uzatan ilk ülke olarak Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla AFAD'ın arama-kurtarma ekipleri ve yardım malzemelerinin nakli gerçekleştirilmiştir. Müteakiben de TCG SANCAKTAR, TCG BAYRAKTAR ve TCG OSMANGAZİ ile ülkemizin yardımları bölgeye ulaştırılmıştır.

Gemilerimizle; AFAD, AKUT, Sağlık Bakanlığı, Sahil Güvenlik ve itfaiye personelinden oluşan görevliler ile birlikte (toplam 416 görevli) ambulans, TIR kurtarma ve müdahale araçlarından oluşan araçlar (toplam 122 araç) ve 3 sahra hastanesi ile muhtelif iaşe, barınma ve sıhhi malzemeler bölgeye gönderilmiştir. Söz konusu yardım faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Ülkemizin, 500 yıllık tarihî bağlarımız olan dost ve kardeş Libya halkına sağladığı, sağlamaya devam ettiği destek ve yardımlar batı-doğu ayrımı olmaksızın Libya'nın tamamını kapsamayı sürdürmekte ve bu durum Libya'da tek ses olacak şekilde memnuniyet oluşturmaktadır.

Kardeş Libya halkı ile deprem felaketi yaşayan dost ve kardeş Fas halkına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİN FAALİYETLERİ

Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir.

2023 yılı dış kaynaktan tabip, diş tabibi sınıfı sözleşmeli/muvazzaf ve özel nitelikli beden eğitimi öğretmen sınıfı muvazzaf subay temini kapsamında başvurular 25 Eylül'de başlayacak olup 8 Ekim'de sona erecektir.

Sonuç olarak gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgisi ve güveninden alan kahraman ordumuz; terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar çok geniş bir alanda kendisine verilen tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.