MSB'den "ATAK" pilotlarının taarruza hazırlık süreçlerine ilişkin paylaşım
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ATAK pilotlarının taarruz hazırlık süreçleri ve hedefleri imha görüntülerine ilişkin paylaşımda bulundu.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, ATAK pilotlarının göreve çıkma süreçleri ve radar kameralarından ATAK'ların belirlenen hedefleri tam isabetle vurdukları anlar paylaşıldı.
Kahraman pilotlarımızın yetenekleri yerli ve millî gücümüz #ATAK ile birleşince teröristler kendilerini bekleyen sondan kurtulamıyor. ����#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/cB1mW2Ucui— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 25, 2024
Paylaşımda, "Kahraman pilotlarımızın yetenekleri yerli ve milli gücümüz ATAK ile birleşince teröristler kendilerini bekleyen sondan kurtulamıyor." ifadesine yer verildi.
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