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25 Mart 2024 Pazartesi 13:53:00 - Güncelleme:25 Mart 2024 Pazartesi 13:53:00

MSB'den "ATAK" pilotlarının taarruza hazırlık süreçlerine ilişkin paylaşım

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ATAK pilotlarının taarruz hazırlık süreçleri ve hedefleri imha görüntülerine ilişkin paylaşımda bulundu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, ATAK pilotlarının göreve çıkma süreçleri ve radar kameralarından ATAK'ların belirlenen hedefleri tam isabetle vurdukları anlar paylaşıldı.

Paylaşımda, "Kahraman pilotlarımızın yetenekleri yerli ve milli gücümüz ATAK ile birleşince teröristler kendilerini bekleyen sondan kurtulamıyor." ifadesine yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı atak pilot taarruz
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