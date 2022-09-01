MSB'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanan Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün, hastanede şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 01 Eylül 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.