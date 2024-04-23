MSB'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bağımsızlığından ödün vermeyen Türk milletinin iradesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 104'üncü yıl dönümü kutlu olsun. Başkomutanımız ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, Milli Mücadelemizin kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bağımsızlığından ödün vermeyen Türk milletinin iradesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 104'üncü yıl dönümü kutlu olsun!



Başkomutanımız ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, Millî Mücadelemizin... pic.twitter.com/pq13fos30q — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 23, 2024