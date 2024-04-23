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23 Nisan 2024 Salı 11:00:00 - Güncelleme:23 Nisan 2024 Salı 11:00:00

MSB'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bağımsızlığından ödün vermeyen Türk milletinin iradesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 104'üncü yıl dönümü kutlu olsun. Başkomutanımız ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, Milli Mücadelemizin kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı mustafa kemal atatürk türkiye büyük millet meclisi
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