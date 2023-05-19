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MSB'den 19 Mayıs paylaşımı
19 Mayıs 2023 Cuma 11:11:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 11:11:00

MSB'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı yapıldı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir." sözünün altında, "Söz verdik, daha çok çalışmaya, söz verdik, vatanı savunmaya, söz verdik, toprağa can olmaya, söz verdik, Atatürk'e. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımıza, şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, kendilerini saygıyla ve şükranla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ulu Önder Atatürk'ün "Gençler, vatanın bütün ümit ve istikbali size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır." sözleriyle başlayan, Anıtkabir görüntüsü ve "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" ifadeleriyle sona eren videoda, milli mücadele dönemi ile Türk ordusunun bugününü anlatan kareler yer aldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı 19 mayıs atatürkü anma gençlik ve spor bayramı atatürk gençler
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