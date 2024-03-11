MSB'de güvenlik toplantısı
Kaynak: AA
Millî Savunma Bakanı Güler, Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın, Millî Savunma Bakanlığında bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığının paylaşımına göre, Bakan Güler, Fidan ve Kalın'ı bakanlığın girişinde ayrı ayrı karşıladı.
Karşılamanın ardından Güler, Fidan ve Kalın basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Millî Savunma Bakanlığında bir araya geldi.#MillîSavunmaBakanlığı #YaşarGüler pic.twitter.com/UYwEmhoaSw— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 11, 2024
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