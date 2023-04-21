MSB: Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 2'si FETÖ üyesi 19 şahıs yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 2'si FETÖ üyesi 19 kişinin yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 19 şahıs, Edirne'deki Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.