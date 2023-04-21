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MSB: Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 2'si FETÖ üyesi 19 şahıs yakalandı
21 Nisan 2023 Cuma 17:04:00 - Güncelleme:21 Nisan 2023 Cuma 17:04:00

MSB: Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 2'si FETÖ üyesi 19 şahıs yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 2'si FETÖ üyesi 19 kişinin yakalandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 2'si FETÖ üyesi 19 kişinin yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 19 şahıs, Edirne'deki Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : hudut msb fetö sızma
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