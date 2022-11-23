MSB: Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ'cü 6 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 4'ü FETÖ mensubu 6 kişi yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hudut kartallarının, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladığı, yapılan incelemede yakalananlardan 4'ünün FETÖ mensubu olduğunun belirlendiği duyurdu.
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. #MSB pic.twitter.com/0wPj03oMdF— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 23, 2022
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