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23 Kasım 2022 Çarşamba 16:04:00 - Güncelleme:23 Kasım 2022 Çarşamba 16:04:00

MSB: Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ'cü 6 kişi yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 4'ü FETÖ mensubu 6 kişi yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hudut kartallarının, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladığı, yapılan incelemede yakalananlardan 4'ünün FETÖ mensubu olduğunun belirlendiği duyurdu.

Etiketler : milli savunma bakanlığı hudut kartalları yunanistan
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